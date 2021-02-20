إثيوبيا: مسؤولية سفرائنا خلق الوعي حول الاستخدام العادل لسد النهضة

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، أن السفراء وقادة البعثات المعينين حديثا سيكون لهم دورا حاسما في خلق الوعي بين المجتمع العالمي حول واقع سد النهضة ومواجهة المعلومات المضللة حول عملية إنفاذ القانون الأخيرة في تيغراي.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن الخارجية قولها، إنه تم تدريب السفراء السبعة المعينين حديثًا و 5 من قادة البعثات خلال الأسبوعين الماضيين على قضايا مختلفة، بما في ذلك الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والبروتوكول الدبلوماسي، والسياسة الخارجية، والعلاقات الثنائية، والدبلوماسية الاقتصادية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لمدة 10 سنوات، وغيرها من الأمور.

وأوضح المدير العام لتنمية الموارد البشرية في الوزارة إن خلق الوعي حول الاستخدام العادل لسد النهضة هو من بين مسؤوليات السفراء وقادة البعثات المعينين حديثًا، مشيرا إلى أن بعض الجهات الفاعلة تنشر معلومات مضللة حول و اقع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واختتم بقوله إن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والسياحة، وحماية حقوق المواطنين الذين يعيشون في الخارج، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، من بين واجبات السفراء وقادة البعثات المعينين حديثا .

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأمريكية بخصوص سد النهضة، وعزا برايس هذا القرار لتسهيل حل الأزمة المستمرة بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب هذا المشروع.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأمريكية بخصوص سد النهضة، وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة الإثيوبية بهذا القرار.