زوج الملكة إليزابيث يتلقى تكريما من أحدث مواليد العائلة المالكة البريطانية

تلقى "دوق إدنبره" الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم السبت، تكريما من أحدث مولود في العائلة المالكة البريطانية.

وأعلنت الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكبانك، اليوم السبت، عن إطلاقهما اسم "أوغست فيليب هوك بروكبانك" على مولودهما الجديد، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

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وكتبت الأميرة يوجيني في إعلانها عبر حسابها على "إنستغرام" المصحوب بصور لزوجها مع مولودهما: نود أن نقدم لكم أوغست فيليب هوك بروكبانك، شكرا لكم على العديد من رسائل التهاني الرائعة، إن قلوبنا مليئة بالحب لهذا الإنسان الصغير ولا تستطيع الكلمات التعبير عنها، ويسعدنا أن نشارك هذه الصور معكم".

وكانت الأميرة البريطانية يوجيني قد وضعت مولودها الأول في 9 فبراير/ شباط الجاري، ليصبح أحدث مولود في العائلة المالكة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حفيدة ملكة بريطانيا البالغة من العمر 30 عاما، كانت بصحبة زوجها جاك بروكبانك في مستشفى بورتلاند وسط لندن، حيث وضعت مولودها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطفل الذي ولد في تمام الساعة 8:55 صباحا بالتوقيت المحلي هو الابن التاسع لأحفاد ملكة بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن الوافد الجديد، وهو ولد، يحتل المرتبة الحادية عشر في ولاية العرش.

وأشارت إلى أن الأميرة وزوجها كسرا التقاليد بمشاركة صورة على الفور بالأبيض والأسود على حساب الأميرة بموقع انستغرام، يظهران فيها وهما يمسكان بيدي الطفل الصغير.

وزينت الأم الفخورة، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني المنشور بثلاثة قلوب بعد أن رحبت بابنها في المستشفى الخاص الفاخر.

وأعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا، ودوق إدنبرة ودوق يورك ودوقة يورك، أُبلغوا بالحدث وأنهم سعداء بهذا النبأ، مشيرا إلى أن "صاحبة السمو الملكي وطفلها في حالة جيدة".