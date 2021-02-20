ترامب يصف "تويتر" بالممل في أولى مقابلاته بعد مغادرته البيت الأبيض

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" بالممل، قائلا إن الشبكة الاجتماعية "ليست كما كانت" ولن يعود إلى هناك مجددا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "انظر ما يحدث مع "تويتر"، أعتقد أنه أصبح مملا للغاية، وأن الملايين من الناس غادروه".

وأكد نيد سيغال، نائب رئيس الشؤون المالية لشركة "تويتر"، أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة، الشهر الماضي، بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع "تويتر" إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وكان موقع "تويتر" قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".