وكالة: تركيا تستعد لإرسال صاروخ إلى الفضاء وتدرس موقعين عربيين للإطلاق

كشفت وسائل إعلام بعض التفاصيل عن برنامج الفضاء التركي، الذي سيبدأ بإطلاق صاروخ إلى الفضاء من منصة إطلاق عربية في أفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة برنامج الفضاء التركي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي، حيث من المقرر إطلاق صاروخ فضائي يحمل على متنه مركبة أبحاث علمية مكوكية.

وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، فإن المؤسسات التركية تبحث عن موقع إطلاق مناسب، وأشارت المعلومات إلى أن الموقع الحالي المقرر لعملية الإطلاق سيكون من الصومال.

وبيّن الموقع أنه على الرغم من اعتبار ليبيا موقعا جيدا للإطلاق، إلا أن الحكومة في أنقرة استقرت على الصومال كمكان ليتم تشييد منصة الإقلاع فيها.

ونوهت المصادر إلى أنه تم اختيار دولة الصومال لأسباب علمية بحته، مثل قربها من خط الاستواء، وكذلك لأسباب أمنية.

وتعتبر الصومال الواقعة في القرن الأفريقي شريكا أمنيا رئيسيا لتركيا على مدار العقد الماضي، وتستضيف أكبر قاعدة تدريب عسكرية لأنقرة في العالم.

وتقدر تكلفة بناء وتشييد وصيانة موقع الإطلاق وحده أكثر من 350 مليون دولار، كما سيتم تقديم منح تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار لطلاب الدكتوراه الأتراك لمساعدتهم على دراسة الفيزياء الفلكية في الخارج.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده تستهدف الوصول إلى القمر لأول مرة في عام 2023 في إطار برنامجها الوطني الفضائي.

وأضاف أن أول هبوط على القمر سيتم من خلال صاروخ وطني، من المتوقع إطلاقه في نهاية 2023 من خلال تعاون دولي. ولم يذكر تفاصيل بشأن التعاون.

كان أردوغان قد تحدث، الشهر الماضي، مع إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" بشأن إمكانية التعاون في تكنولوجيا الفضاء مع الشركات التركية.

وأعلن أردوغان في حفل في أنقرة برنامجا يضم عشرة أهداف استراتيجية، تشمل إرسال مواطن تركي في مهمة علمية في الفضاء، وفقا لـ"رويترز".

وقال أردوغان إن "تركيا تستهدف تحقيق الأهداف الفضائية الاستراتيجية خلال عشر سنوات، مضيفا أن بلاده ستعمل على تحسين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإنشاء ميناء فضائي مع دول حليفة أخرى".

كانت تركيا قد أطلقت، الشهر الماضي، قمرها الصناعي "تركسات 5 إيه" من الولايات المتحدة إلى المدار، بالتعاون مع "سبيس إكس". وتعتزم تركيا إطلاق القمر الصناعي "تركسات 5 بي"، في الربع الثاني من 2021.