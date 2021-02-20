الرئيس الأفغاني يتعهد بعدم تمكين طالبان من تشكيل حكومة انتقالية

جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، رفضه لما يراه مساعي حركة "طالبان" لتشكيل حكومة انتقالية، في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام الجارية بين حكومته والحركة لوقف العنف في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس غني، اليوم السبت، قوله، خلال خطاب أمام أسر الضحايا من القوى الأمنية، "لن تحقق طالبان حلمها بتكوين حكومة انتقالية ما حييت".

وأكد الرئيس الأفغاني أن "الغرض من الحكومة الانتقالية هو إرباك الشعب"، وفق تعبيره.

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.

ويجدد قادة من طالبان بين الحين والآخر الحديث عن إقامة نظام حكم إسلامي في أفغانستان، فيما يشدد الرئيس غني على عدم التنازل عن النظام الجمهوري.