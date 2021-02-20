عماذا تتحدث جيل بايدن في أول لقاء تلفزيوني بعد الدخول للبيت الأبيض؟

تستعد جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإجراء أول لقاء تلفزيوني معها، بعد دخولها البيت الأبيض، وسيذاع خلال 5 أيام.

وتحاور مقدمة البرامج والمغنية الأمريكية الشهيرة، كيلي كلاركسون، "سيدة أمريكا الأولى" عن بعد من خلال تطبيقات الدردشة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ضمن سياسية "التباعد الاجتماعي"، بحسب موقع "ديدلاين".

وستناقش كلاركسون مع بايدن في اللقاء عددا من الموضوعات، منها التزام الأخيرة المستمر بامتهانها التدريس رغم أنها أصبحت زوجة رئيس الولايات المتحدة، وكذلك العائلات العسكرية وأبحاث السرطان وتوحيد البلاد.

كما ستتلقى جيل بايدن وكيلي كلاركسون أسئلة من الجمهور الافتراضي أثناء البث الحي للقاء.

وسيشمل اللقاء أيضا عرضا غنائيا من كيلي كلاركسون قدمته في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض، بناء على طلب شخصي من جيل بايدن.

وأعلنت كيلي كلاركسون عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن إجرائها لقاء مع جيل بايدن.

SURPRISE! Can you believe it!? I’m sitting down with @FLOTUS for her first solo interview as First Lady! It all airs on the @KellyClarksonTV on 2.25! #FLOTUSonKELLY pic.twitter.com/oQIxLA3vEG — Kelly Clarkson (@kellyclarkson) February 17, 2021

وسيذاع أول لقاء تلفزيوني مع جيل بايدن، في يوم الخميس الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري.