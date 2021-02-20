الأقمار الصناعية تكشف عن تحرك صيني غريب على حدودها مع الهند... صور وفيديو

كشفت صور الأقمار الصناعية عن تحرك صيني وصف بالغريب والسريع، على الحدود الهندية، بعد التوتر الكبير الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام عالمية، قيام الصين بسحب قواتها بشكل كامل من الحدود الهندية، وفككت الأبنية والبنى التحتية.

وبحسب "سي إن إن"، أخلت الصين جميع قواعدها ومعسكراتها الحدودية مع الهند على كامل مساحة التماس المتنازع عليها بين البلدين، بعد أسبوع واحد فقط من اتفاق البلدين على فك الاشتباك المتبادل بين القوات.

وبينت صور الأقمار الصناعية القديمة التي التقطتها شركة "Maxar Technologies" ومقرها الولايات المتحدة في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، عددًا من عمليات الانتشار الصينية على طول الحدود بجانب بحيرة ذات أهمية استراتيجية تمتد عبر حدود الدولتين النوويتين.

وفي الصور الجديدة التي التقطت، يوم الثلاثاء الماضي، أزيلت عشرات المركبات والمنشآت والمباني تاركة أراض خالية وحفرا خاوية.

Satellite images show Chinese pullback from #PangongTso; #PriyaRamani acquitted in MJ Akbar defamation case. Watch this and more on #5iveLive



Full show with @shivaroor: https://t.co/mxLeX8gFnW pic.twitter.com/qe7yXL0k1G — IndiaToday (@IndiaToday) February 17, 2021

أعلنت الصين لأول مرة، أمس الجمعة، أن أربعة من جنودها قتلوا خلال اشتباك حدودي مع القوات الهندية في يونيو/ حزيران 2020 الماضي، في منطقة جبال هيمالايا، مضيفة أنه تم تكريم الأربعة بعد وفاتهم.

New satellite images show Chinese troops have dismantled camps on disputed India border

China has withdrawn troops, dismantled infrastructure and vacated camps along its disputed border with India, according to new satellite images -- just a week after both countries agreed … pic.twitter.com/YqUelyScOp — Shahid Khan (@Shahid11828) February 18, 2021

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيان الدفاع الصينية، أن "الجنود الأربعة توفوا أثناء "كفاح شرس" ضد "قوات أجنبية" انتهكت اتفاقا وعبرت إلى الجانب الصيني".

Satellite images via MAXAR of #PangongTso compared between 30 Jan 2021 & 16 Feb 2021 show #China dismantling its military camps at the finger areas, part of its designment deal with #India pic.twitter.com/2jaECTLmHO — d-atis☠️ (@detresfa_) February 17, 2021

وتبادلت الهند والصين اللوم في الاشتباك الذي وقع في غرب هيمالايا، الذي استخدم فيه الطرفان العصي والحجارة.

وكانت الهند قد قالت في السابق إن 20 من جنودها لقوا حتفهم في الاشتباك، بينما أقرت بكين بسقوط ضحايا دون أن تكشف تفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، أن الهند والصين اتفقتا على فك الاشتباك بين القوات في منطقة بحيرة متنازع عليها غربي هيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود المتنازع عليها.

وتسعى بكين ونيودلهي منذ تلك المواجهات للتوصل إلى اتفاق يزيل التوتر من المناطق الحدودية الصينية الهندية عبر المفاوضات العسكرية والدبلوماسية.