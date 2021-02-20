أردوغان: لا مكان لمن تلطخت أيديهم بالدماء في مستقبل تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من وصفهم بـ "القتلة" الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ليس لهم مكان في مستقبل تركيا.

ذكرت ذلك شبكة "تي آر تي" التركية، في سلسلة تدوينات اليوم السبت، قال فيها أردوغان إنه "لا مكان لقتلة "داعش" الإرهابي و"بي كا كا" الإرهابي و"غولن" الإرهابية و"واي بي جي" الملطخة أيديهم بالدماء في مستقبل تركيا".

#عاجل | أردوغان: ننتظر موقفاً واضحاً من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الأسبوع الماضي الذي أسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا — TRT عربي (@TRTArabi) February 20, 2021

وقال الرئيس التركي: "ننتظر موقفا واضحا من جميع حلفائنا، بعد الهجوم الإرهابي الغادر، الذي وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن استشهاد 13 من مواطنينا".

وتابع: "لم نشاهد الدعم والتضامن الذي كنا نرجوه من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بمكافحة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وفروعه".

#عاجل | أردوغان: لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوّين من حلفائنا في الناتو فيما يتعلق بمكافحة تنظيم PKK الإرهابي وفروعه — TRT عربي (@TRTArabi) February 20, 2021

وانتقد الرئيس التركي الصمت الغربي، وعدم إدانته لمجزرة غارا، قائلا: "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليقا من العالم الغربي على مجزرة غارا، والدول الغربية تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يحدث مثل هذا الأمر لديها".

وأشار إلى أن الغرب التزم الصمت أيضا عندما وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

#عاجل | أردوغان: من قادوا العمل الشائن ضد الكونغرس الأمريكي (اقتحام الكونغرس) ظهرت صِلاتهم بتنظيم PYD/YPG الإرهابي الفرع السوري لتنظيم PKK الإرهابي — TRT عربي (@TRTArabi) February 20, 2021

وأكد أردوغان أن المجزرة الأخيرة ضد المواطنين الأتراك أظهرت مجددا مدى أهمية عمليات مكافحة تركيا لـ"بي كا كا" في سوريا وشمالي العراق، من ناحية أمن حدودها وأمنها القومي، وأمن ومستقبل مواطنيها.