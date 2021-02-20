أردوغان: مصالحنا المشتركة مع واشنطن تفوق الخلافات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن المصالح المشتركة بين أنقرة وواشنطن، تفوق الخلافات.

وقال الرئيس التركي في تصريحات بثها التلفزيون إن بلاده تؤمن بأن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق بكثير الخلافات في الرأي، بحسب "رويترز".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة ترغب في تعزيز التعاون عبر "رؤية بعيدة المدى" تعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده سوف تواصل تنفيذ ما عليها بأسلوب جدير بمستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واعتبر أردوغان أن العلاقات التركية-الأمريكية "تعرضت لاختبار خطير" في الآونة الأخيرة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا في عدة قضايا.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على أنقرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

في المقابل، ثار غضب أنقرة بسبب دعم واشنطن "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.