لهذا السبب... مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، مساء اليوم السبت، إلى إيران.

وكتب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل للتو إلى طهران.

وفي تغريدته نشر غريب آبادي صورة يظهر فيها غروسي متوسطا إياه ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.

DG Grossi just arrived in Tehran and was received by the IAEO deputy, Kamalvandi and Ambassador Gharibabadi. pic.twitter.com/D4fY4lOISZ — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 20, 2021

​وكانت طهران أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل".

وأوضحت أن الزيارة تهدف لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.