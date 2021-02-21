 قبل أن تحط بسلام.. طائرة أمريكية تفقد أجزاء من هيكلها فوق أحياء سكنية

كشفت صحيفة بريطانية النقاب، مساء السبت، عن فقدان طائرة أمريكية لأجزاء من هيكلها فوق أحياء سكنية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" حطت بسلام في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية، بعد أن واجهت مشاكل في محركها، اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن أجزاء من طائرة "بوينغ 777" سقطت في العديد من أحياء مدينة برومفيلد بولاية كولورادو، بعد تعرضها لمشاكل فنية، ليقرر قائد الطائرة الرجوع إلى مدينة دنفر لتحط الطائرة بعدها بسلام.

BREAKING: Giant metal engine piece just landed in this Broomfield person's yard after plane flying over experienced explosion @9NEWS pic.twitter.com/ZpZkXClFlr — Kieran Cain (@KieranCain) February 20, 2021

وتداولت الصحيفة البريطانية تغريدات لعدد كبير من سكان مدينة برومفيلد الأمريكية، لافتة إلى تساقط أجزاء من الطائرة فوق منازلهم، دون الإشارة إلى وجود إصابات من عدمه.

وكانت الطائرة الأمريكية متجهة من دنفر إلى مدينة هونولولو في هاواي وعلى متنها 231 راكبا، و10 من طاقم الطائرة.

Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

ومن جانبها، نشرت شرطة مدينة برومفيلد صورا لسقوط أجزاء من الطائرة في أحياء عديدة من ضواحيها، ووجهت تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة.