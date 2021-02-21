قتلى بإطلاق نار في لويزيانا الأمريكية

أكد موقع إلكتروني أمريكي مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، على خلفية إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني "abcnews"، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن أحد المشتبه بهم أطلق النار على شخصين في متجر أسلحة في إحدى ضواحي نيو أورليانز ، بعد ظهر أمس السبت، فيما قتل مطلق النار أثناء عملية تبادل إطلاق النار، حيث اشتبك آخرون مع المشتبه به داخل وخارج منفذ البيع.

ونقل الموقع على لسان قائد شرطة المدينة أن شخصا أطلق النيران على شخصين آخرين داخل متجر للأسلحة، وأصيب آخرون، ليقتل، إجمالا ثلاثة ويصاب اثنين آخرين، دخلا المستشفى، وحالتهما مستقرة.

ويأتي إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين في المدينة.