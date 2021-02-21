الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار" قمع" المظاهرات في ميانمار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين.

موسكو - سبوتنيك وقال برايس على "تويتر"، مستخدم الاسم القديم لميانمار "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن البورمية النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم".

وأضاف "نقف مع شعب بورما". وتعرف ميانمار أيضا باسم بورما.

وقال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار، يوم السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/شباط ليصبح اليوم الأكثر دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

ويطالب المتظاهرون بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي وآخرين وإلغاء دستور 2008 الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري، ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.

يتبع..