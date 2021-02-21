وكالة: ترامب يسعى للعودة إلى الأضواء

قال مصدر مطلع، أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية، من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، فجر اليوم الأحد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا ، في 28 فبراير/شباط، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.

وقال المصدر:

إن ترامب سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم.

ويشار إلى أن فترة حكم دونالد ترامب، قد انتهت في العشرين من يناير/كانون الثاني، عبر ولاية واحدة فقط، ليحل محله، الرئيس المنتخب، جو بايدن.