الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة "متحرك"

أزاح الجيش الإيراني الستار، أمس السبت، عن منظومة "بهمن" الرادارية ومقر قيادة ذاتي الحركة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء أمس السبت، عن قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، أن بلاده قامت بالعديد من الإنجازات الجديدة في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية.

ووصف صباحي فرد إحدى تلك الإنجازات، التي أزيح الستار عنها، أمس السبت، وهي منظومة "بهمن" الرادارية، بـ"الفريدة"، والتي لا نظير لها في العالم.

وقال صباحي فرد:

إن إحدى سمات هذه المنظومة الرادارية العمل أثناء الخمول وقدرتها على كشف جميع الطائرات والأجسام الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية كالمسيرات وكذلك الأجسام الطائرة الصغيرة للغاية.

وتابع: "نستطيع استخدام هذه المنظومة بشكل عملاني اعتبارا منذ اليوم".

وأشاد المسؤول الإيراني بجهود مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، في دعم تصنيع هذه المنظومة الدفاعية، وعدّها تخلّد ذكرى والده اللواء منصور ستاري.

وفي السياق نفسه، أزاح صباحي ‌فرد الستار عن مقر عمليات ذاتي الحركة والتنقل، والذي يمكن استخدامه في جميع المواجهات العسكرية، وكذلك أثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل حيث يستطيع إنجاز مهامه بشكل مستقل.

وأكد قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، أن هذه الإنجازات يتم تصنيعها للمرة الأولى في سلاح المضادات الجوية لبلاده.