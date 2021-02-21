بدون هامش ربح في كوريا الجنوبية..شركة سيلتريون تقدم علاج الأجسام المضادة لكورونا

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فإن رئيس مجموعة سيلتريون سيو جونغ جين، أكد أنه يخطط لـ "توفير العلاج عالميا بعد ضمان إمدادات كافية لجميع الكوريين."

وأضاف سيو، أن الشركة ستبيع علاجها بالأجسام المضادة في الدول الأجنبية بأسعار أقل من أسعار منافساتها، مضيفًا أنها ستقدم أسعارًا أقل للدول النامية.

وتابع أن سيلتريون تجري حاليا نقاشا أوليا مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن العلاج بالأجسام المضادة سيكون متاحًا للناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال سيو إن شركات الأدوية يتعين أن تبذل قصارى جهدها لوضع مصلحة الأشخاص قبل مصالحها لمساعدة العالم على وضع حد للجائحة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "الأدوية التي تم تطويرها لعلاج جائحة مثل كوفيد-19 لا ينبغي أن تكون ذات دوافع تجارية. ويتعين أن يتم ذلك من أجل المصلحة العامة"، مشرا إلى انه: "إذا لم تكن المساعدة التي يمكننا الحصول عليها من شركات الأدوية الأجنبية بالسرعة الكافية، فسنطور لقاحًا أيضًا. لقد وفرنا بالفعل مرشحين".

هذا وفاز علاج CT-P59 من سيلترون بالموافقة المشروطة من وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، ليصبح أول علاج محلي للفيروس. بدأ توفير الدواء للمؤسسات الطبية المحلية ابتداء من يوم الأربعاء.