بسبب الحرب في اليمن... إيران تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الحرب الجارية في اليمن، مشيرا إلى أن الرياض أدركت أنها لم تحقق شيئا هناك بتلك الحرب، على حد وصفه.

طهران- سبوتنيك. وقال ظريف في لقاء مع قناة "برس تي في" الإيرانية: "السعودية فهمت الدرس وأدركت أنها لم تحقق أي شيء بحربها على اليمن"، مضيفا "يجب أن تقف الحرب في اليمن ويجب وقف مبيعات الأسلحة للسعودية"، في إشارة إلى الدول الغربية التي تدعم المملكة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أيضا في حديثه "السعودية والإمارات قد أنفقوا المليارات على الحرب في اليمن، وهل يمكن مقارنة الدعم الذي قدم للحوثيين بما لدى الرياض وأبوظبي؟"، ويأتي ذلك وسط اتهامات لإيران بدعم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الحرب الدائرة باليمن.