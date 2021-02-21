مشهد مروع... سقوط أجزاء من طائرة أمريكية بعد احتراق محركها... فيديو

تمكنت طائرة أمريكية من الهبوط بأمان وتجنب كارثة محققة، حين اشتعل محركها وسقطت أجزاء من الطائرة فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تمكنت قيادة الطائرة من طراز بوينغ 777 كانت تقل 231 راكباً وطاقمها (10 أشخاص) من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات، على الرغم من اشتعال محرك الجناح الأيمن بعد الإقلاع.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صوراً لما يبدو أنه واجهة إطار محرك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وبينت صور نُشرت عبر الإنترنت دخاناً ينبعث من المحرك، وفي مقطع فيديو يبدو أنه التقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

Flight 328 United engine on fire. I would not want to be on that plane pic.twitter.com/bglyhoKHc7 — News & Videos (@JD_warner1) February 20, 2021

وحثت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به.. وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقاً في الحادث.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.