إيران تكشف عما أبلغت به المبعوث الأممي بشأن إنهاء حرب اليمن

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "ماذا أبلغت طهران، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن الحرب في اليمن".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع قناة "برس تي في" الإيرانية، إن " طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن"، مضيفا أن إيران "لم تتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن".

وأوضح أن "السعودية وحلفاءها لن ينتصروا على الشعب اليمني وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن"، لافتا إلى أن "إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن بلاده "ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى".

وكان ظريف، دعا في وقت سابق، إلى وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الحرب الجارية في اليمن، مشيرا إلى أن الرياض أدركت أنها لم تحقق شيئا هناك بتلك الحرب، على حد وصفه.

وقال ظريف، إن "السعودية فهمت الدرس وأدركت أنها لم تحقق أي شيء بحربها على اليمن"، مضيفا أن "السعودية والإمارات قد أنفقوا المليارات على الحرب في اليمن، وهل يمكن مقارنة الدعم الذي قدم للحوثيين بما لدى الرياض وأبوظبي؟".