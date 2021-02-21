وزنه 2.5 كغ... جامعة إسرائيلية تطلق "نانو" قمر صناعي

أعلنت جامعة تل أبيب الإسرائيلية مساء أمس السبت عن إطلاق قمر صناعي متناهي الصغر "نانو"، من قاعدة فرجينيا إلى مدار حول الأرض.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فقد أعلن علماء إسرائيليون من جامعة تل أبيب مساء السبت أنهم أطلقوا بنجاح قمرا صناعيا متناهي الصغر "نانو".

ويزن القمر الصناعي الصغير نحو 2.5 كيلوغراما، وتم إطلاقه رسميًا أمس في الساعة 19:36 بتوقيت القدس من قاعدة "ناسا" الواقعة في فرجينيا.

وأكد العلماء أن القمر الذي أطلقوه "متطور جدا" مؤكدين أنها المرة الأولى التي يتم فيها تصميم وتطوير وتجميع واختبار هذا الجهاز بالكامل في جامعة إسرائيلية قبل إطلاقه في الفضاء الخارجي.

من جهته قال البروفسور كولين برايس، رئيس قسم الدراسات البيئية في جامعة تل أبيب: "لقد أثبتنا أنه من خلال التخطيط الصحيح والتصغير والتعديل للعديد من التقنيات، يمكن بناء أقمار صناعية صغيرة وإطلاقها في الفضاء في غضون عامين من إنجاز الطلاب، بجزء بسيط من الميزانية المطلوبة لتصنيع أقمار صناعية من النمط القديم".

وبحسب المسئولين عن هذاالقمر فإن مهمته هي الدوران حول الكرة الأرضية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، لإجراء العديد من التجارب أثناء مراقبة مستويات الإشعاع الكوني حول الأرض.

وقد أكد مئير أرييل، مدير مركز جامعة تل أبيب للأقمار الصناعية النانوية أن المهمة العلمية لهذا القمر هي "مراقبة هذا الإشعاع، وقياس تدفق هذه الجسيمات ومنتجاتها".

وشدد قائلا: "علينا أن نعي أن الفضاء بيئة محفوفة بالمخاطر، ليس فقط للبشر ولكن أيضًا للأنظمة الإلكترونية، فعندما تصطدم جسيمات صغيرة برواد الفضاء أو بالمعدات الإلكترونية في الفضاء، يمكنها أن تسبب أضرارًا فادحة".

وأوضح "لهذا فستتيح المعلومات العلمية التي سيجمعها قمرنا الصناعي، تصميم وسائل حماية لرواد وأنظمة الفضاء".

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أطلقت في العام 2019 قمرها الصناعي "عاموس 17" عن طريق شركة "سبايس إكس" في قاعدة كاب كانافرال الأمريكية، بعد مرور ثلاث سنوات على المحاولة الفاشلة لإطلاق "عاموس 6".