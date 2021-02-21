ذوبان نهرمتجمد يتسبب في مقتل العشرات في الهند

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم بعد ذوبان نهرمتجمد في ولاية أوتارانتشال في الهند.

ووفقا لصحيفة "ذا هيندو" الهندية، تم العثور على خمس جثث، أمس السبت، في محطة تابوفان للطاقة الكهرومائية، تم التعرف على أربعة منها، وفي وقت لاحق عثر على 67 جثة وعشرات الإشلاء، تم التعرف على 37 منها، كما تم الإبلاغ عن 137 شخصًا في عداد المفقودين.

وأدى ذوبان النهر الجليدي في 7 شباط / فبراير إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيغانغا، مما أدى إلى جرف محطة الطاقة الكهرومائية.

كما تسبب الفيضان المفاجئ في انهيار محطة للطاقة الكهرومائية والتي كانت قيد الإنشاء في تابوفان.

وتواصل الفريق التابعة لوزارة الخارجية الهندية البحث عن الجثث. يشار إلى أن عملية البحث تضم رجال إنقاذ وضباط ورجال شرطة.