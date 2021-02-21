تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مطار أبوجا

قالت سلطات مطار أبوجا إن طائرة عسكرية نيجرية تحطمت اليوم الأحد.

وتابع متحدث باسم السلطات في المطار، إن الطائرة النيجيرية تحطمت اليوم لدى اقترابها من مطار أبوجا، حسب وكالة رويترز.

وعند اقتراب الطائرة من مدرج أبوجا تحطمت، لكن لم تقل السلطات في المطار أي تفاصيل أخرى.