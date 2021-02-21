نتنياهو لوزير البترول المصري: معا نشكل مركزا إقليميا للطاقة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، لإسرائيل، في إطار دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط "فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".

القاهرة - سبوتنيك. وقال نتنياهو، حسبما نقل عنه رئيس المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوفير جندلمان، اليوم الأحد إن "هذا هو يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى.. نعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".

وأضاف نتنياهو "نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة، معا نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى أيضا".

من جهته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز أن "زيارة صديقي الوزير طارق الملا تحمل في طياتها أهمية تاريخية لأن تشكيل منتدى الغاز الاقليمي وتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يمثلان أكثر تعاون اقتصادي أهمية بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية السلام قبل حوالي 40 عاما".

فيما أكد وزير البترول المصري "شرعنا قبل عدة سنوات بتوسيع رقعة التعاون في مجال الطاقة الذي تعزز عبر تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط، أتطلع إلى مناقشاتنا".