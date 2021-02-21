نتنياهو "يتوسل" إلى الإسرائيليين لتلقي اللقاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتوسل إلى الإسرائيليين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأن يسارعوا لاتخاذ الخطوة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو إلى مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لدينا لقاحات لكل فرد. أتوسل إليكم- إذهبوا لتلقي اللقاح".

وتابع: "رأينا الحادث المأساوي لبن شتريت، المرأة الحامل التي توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا، هذا أمر يمزق القلب".

وبدأت إسرائيل اليوم الأحد، تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق الصحي بالسماح لنحو 1.2 مليون طالب من المدن المصنفة كخضراء أي تشهد تراجع معدل الإصابات بالعودة لمقاعدهم الدراسية.

كما فتحت الأسواق والمتاجر والمولات التجارية، وتم فتح صالات اللياقة البدنية وبرك السباحة فقط لم تلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكورونا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين أن 4 ملايين و310 ألفا تلقوا اللقاح، من بينهم نحو 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل منذ تفشي الوباء 744 ألفا و513 من بينهم 5569 حالة وفاة.