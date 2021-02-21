تهديدات مشتركة.. أنقرة وطهران تجدان "الطريقة الوحيدة" لمواجهة عقوبات واشنطن

أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اتصالا هاتفيا، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، توصلا فيه لطريق وحيد من أجل مواجهة عقوبات واشنطن، والتي وصفوها "بالتهديدات المشتركة".

وأثناء الاتصال أكد الطرفان على أهمية التصدي للإجراءت الأمريكية الأحادية في المنطقة، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقال روحاني، حسبما نقل عنه موقع الرئاسة الإيرانية ، اليوم الأحد "نؤكد على ضرورة التعاون بين إيران وتركيا في التعامل مع التهديدات المشتركة في المنطقة.. وإن الطريقة الوحيدة لمواجهة الإجراءات الأحادية الأمريكية هي وحدة الدول وتعاطفها مع بعضها البعض".

من جانبه، شدد أردوغان على "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واجتماع لجنة مشتركة بين البلدين، وتوسيع العلاقات التجارية، لا سيما من خلال استخدام القدرات التجارية والتعاونية التفضيلية، وإجراء محادثات فعالة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة".

وشدد على "استخدام الحلول الدبلوماسية واستغلال البيئة الدولية الإيجابية والملائمة لحل المشاكل ورفع العقوبات الأمريكية الجائرة على إيران".