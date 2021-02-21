بيل غيتس يعلق على "مأساة قاتلة" في أمريكا

انتقد المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، شركات الطاقة الأمريكية التي لم تتمكن محطاتها من العمل في الطقس شديد البرودة في ولاية تكساس الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك. مع تعطل شبكة الطاقة في ثاني أكبر الولايات الأمريكية، وانقطاع التيار الكهربائي لأيام، أدى ذلك إلى وفاة العديد من الأشخاص الذين حُرموا من الطاقة اللازمة لتدفئة منازلهم.

وقال غيتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" السبت: "محطات الغاز الطبيعي تلك، وإلى حد كبير، لم يتم تهيئتها للتعامل مع الطقس العنيف، كان من الممكن أن حدوث ذلك. إنها تكلف المال وتم إجراء المقايضة لكنها لم تنجح، ومن المأساوي أن الأمر أدى إلى موت الناس".

يستمر تساقط الثلوج ودرجات الحرارة دون الصفر والرياح القاتلة في جنوب غربي الولايات المتحدة، وتكساس على وجه الخصوص، لبضعة أسابيع حتى الآن، لكن الموجة القارسة كانت على أشدها في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الضغط على شبكات الطاقة.

في يوم السبت، قالت المتحدثة باسم لجنة تكساس لجودة البيئة، تيفاني يونغ، لوكالة "سبوتنيك" إن ما يقرب من 15 مليون من السكان المحليين قد تأثروا بالبرد بسبب تعطل أنظمة إمدادات المياه.

عشرات الآلاف من المنازل ما زالت دون كهرباء، وبحسب تقارير إعلامية، لقي 58 شخصا حتفهم في 10 ولايات، غالبيتهم في تكساس، بسبب عاصفة الشتاء.