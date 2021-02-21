فاوتشي: الأمريكيون قد يضطرون لارتداء الكمامات في 2022

توقع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أنه قد يضطر المواطنون في بلاده للاستمرار في وضع الكمامة خلال عام 2022.

جاء هذا خلال مقابلة أجراها الخبير الأمريكي، اليوم الأحد مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وقال إنه من المحتمل أن يستمر الأمريكيون في وضع الكمامات في عام 2022، للحماية من وباء كورونا، حتى مع عودة الحياة في الولايات المتحدة إلى "درجة كبيرة من الطبيعية" بحلول نهاية العام الجاري.

لكن فاوتشي رأى أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد مع زيادة تلقي اللقاحات.

وفي إطار متصل، قال أنتوني فاوتشي إنه سيتم تعويض التأخر الذي حدث في التطعيمات ضد فيروس كورونا بسبب الطقس القاسي الأسبوع الماضي بحلول منتصف الأسبوع الجاري.

وتراجعت وتيرة التطعيمات خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة حيث تسبب الطقس البارد في توقف معظم جنوب الولايات المتحدة وفي بعض الحالات منع حركة الإمدادات.