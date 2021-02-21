الهند… المزارعون المحتجون يتعهدون بحشد مؤيديهم خارج العاصمة

تجمع أكثر من 100 ألف مزارع وعامل زراعي في ولاية البنجاب شمالي الهند، اليوم الأحد، للتنديد بقوانين الزراعة الجديدة في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن قادة النقابات وجهوا دعوة لمؤيديهم إلى الاحتشاد خارج العاصمة نيودلهي يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن عشرات الآلاف من المزارعين الهنود يحتشدون خارج دلهي منذ قرابة 3 أشهر للمطالبة بإلغاء 3 قوانين إصلاحية يقولون إنها ستلحق بهم الضرر بينما تحقق نفعا للشركات الكبيرة.

ونوهت الوكالة إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي كانت وراء إصدار القوانين، عرضت إرجاء العمل بهذه القوانين، لكنها رفضت التخلي عنها.

وقالت الحكومة إن تلك القوانين ستساعد المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار أعلى، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الجانبين عقدا جولات عدة من المفاوضات دون إحراز تقدم.

وتعهدت نقابات المزارعين بمواصلة الاحتجاجات لحين إلغاء القوانين الثلاثة.