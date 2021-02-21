الهند والصين تكملان إجراء على منطقة حدودية متنازع عليها

استكملت الهند والصين إجراء يتعلق بمنطقة البحيرة عند حدود متنازع عليها بين الدولتين، ويتواجد بها آلاف الجنود.

الهند والصين، أوضحتا في بيان صحفي مشترك نقته "رويترز"، اليوم الأحد أن قواتهما أكملت انسحابها من منطقة البحيرة في حدودهما المتنازع عليها غرب الهيمالايا، الأمر الذي يمهد الطريق لفك الاشتباك في بؤر توتر أخرى.

وأكد البيان: "يشيد الجانبان بشكل إيجابي بالإنجاز السلس لفك الاشتباك بين قوات الخطوط الأمامية في منطقة بحيرة بانجونج ويشيران إلى أن ذلك خطوة مهمة إلى الأمام توفر أساسا جيدا لحل القضايا المتبقية الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي".

أوائل الشهر الحالي اتفق قائدان عسكريان على بدء سحب القوات والدبابات وقطع المدفعية في خطوة أولية نحو الانسحاب الكامل، واجتمع القائدان العسكريان أمس السبت لمراجعة عملية الانسحاب.

وكان نشر القوات في المنطقة النائية التي تقع في منطقة لاداخ الهندية والمتاخمة لهضبة أكساي تشين التي تديرها الصين قد أثار مخاوف من نشوب حرب بين البلدين.

ويتواجه ألوف الجنود منذ أبريل/ نيسان على خط السيطرة الفعلية، أو حدود الأمر الواقع، بما في ذلك بحيرة بانجونج تسو الجليدية.