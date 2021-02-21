مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف موعد الرد على هجوم "سولار ويندز"

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، عن موعد رد بلاده على هجوم إلكتروني استهدف مؤسسات حكومية.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة سترد "خلال أسابيع لا أشهر" على هجوم سولار ويندز الإلكتروني الذي استهدف عدة وكالات حكومية العام الماضي، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، بحسب "رويترز".

من جانبها، قالت آن نويبرجر أكبر مستشارة للأمن الإلكتروني في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، الماضي إن التحقيق في الهجوم، سوف يستغرق عدة أشهر أخرى قبل أن يكتمل.

وأضافت آن نويبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للأمن الإلكتروني والتكنولوجيا، أن تسع وكالات اتحادية و100 من شركات القطاع الخاص تأثرت بالهجوم الذي اكتُشف أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول.

وبينت أن عددا من شركات القطاع الخاص المتأثرة كانت من شركات التكنولوجيا التي اختُرقت لتسهيل الوصول لمزيد من الضحايا.

ويعكف مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى على فحص شبكات الكمبيوتر المتأثرة منذ اكتشاف عملية الاختراق بحثا عن أدلة عن المتسللين.