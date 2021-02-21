عربات حديدية ذات تكوين فريد... تقارير أمريكية تشير لنشاط يورانيوم شتوي في كوريا الشمالية

قام خبراء بإيراد صور لأقمار صناعية في الفترة الشتوية من العام الحالي، على إثرها أكدوا أن محطة تخصيب يورانيوم في كوريا الشمالية تواصل عملها طوال فصل الشتاء.

وقال المرصد الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية: إن "المجمع النووي الرئيسي أظهر في كوريا الشمالية نشاطا مستمرا لتخصيب اليورانيوم طوال فصل الشتاء".

الصور كانت لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وأظهرت تفاعلا لليورانيوم طوال أشهر الشتاء.

ونوه الخبراء إلى وجود عربات سكك حديدية متخصصة ذات تكوين فريد تصل وتغادر محطة تخصيب اليورانيوم.

ويأتي التقرير وسط جمود طويل الأمد في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ التي تهدف لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات.