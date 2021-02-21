أخبار سارة بشأن حصيلة وفيات تركيا اليومية بجائحة كورونا

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أدنى معدل وفيات يومية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 28 ألفا و60 حالة.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان اليوم أنه "تم تسجيل 77 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 28060 حالة".

وأضافت أنه "تم تسجيل 6 آلاف و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 601 منهم تظهر عليهم أعراض المرض"، مشيرة إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس قد ارتفع إلى مليونين و 638 ألف و422 حالة".

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا قد أعلن أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس منذ أشهر تدريجيا، بحسب الأوضاع في كل ولاية اعتبارا من بداية آذار/ مارس المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيتم تخفيف الإجراءات المتخذة على أربع مراحل، بحيث يتم تصنيف الولايات إلى منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وعالية الخطورة وفقا لمعايير وضعتها وزارة الصحة.

وسجلت تركيا في الآونة الأخيرة معدلا منخفضا في الحالات اليومية من الإصابات والوفيات مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت ارتفاعا حادا بالمعدلات اليومية مما أجبر السلطات على إعادة فرض القيود الحالية.