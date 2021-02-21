بعد حادث نيجيريا... تحطم طائرة عسكرية أخرى في المكسيك

لقي 7 أشخاص حتفهم نتيجة تحطم طائرة عسكرية في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، اليوم الأحد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

بوينس آيرس- سبوتنيك. ذكرت الخبر صحيفة "يونيفرسال" نقلا عن مصادر مطلعة، فيما أكدت السلطات المحلية في فيراكروز أن الحادث وقع في بلدية إميليانو زاباتا.

وبحسب الصحيفة، إن الطائرة المحطمة من طراز "ليرغيت" وتتبع للقوات الجوية المكسيكية. هذه ثاني حادثة تحطم لطائرة عسكرية، اليوم، بعد واقعة مماثلة في نيجيريا.

قال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيبيكونلي دارامولا، مساء اليوم الأحد، إن

7 أشخاص كانوا على متن طائرة عسكرية لقوا حتفهم في حادث تحطم صباح اليوم بالقرب من العاصمة النيجيرية أبوجا.

وكان من المقرر أن تقوم الطائرة بمهمة مراقبة تتعلق بعملية إنقاذ عشرات الأشخاص الذين اختطفوا من مدرسة، يوم الأربعاء، في ولاية النيجر القريبة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال دارامولا إن طائرة القوات الجوية النيجيرية من طراز "بيتشكرافت كينج إير بي 350 آي" تحطمت أثناء عودتها إلى مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل فى المحرك"، مضيفا: "من المحزن أن جميع الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم في الحادث".