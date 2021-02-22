بلينكن: مستمرون في اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يستخدم العنف بحق شعب ميانمار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "إجراءات حازمة" ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف بحق شعب ميانمار، الذي يطالب باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا.

وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه بتويتر: "نحن نقف مع شعب ميانمار".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين.

وأضاف، "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن البورمية النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم، نقف مع شعب بورما".

ويطالب المتظاهرون بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي وآخرين وإلغاء دستور 2008 الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري، ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.

وأنهى الانقلاب عقدا من التحول بعيدا عن الحكم العسكري الصريح في ميانمار، حيث شهد اعتقال سو تشي وغيرها من القادة المنتخبين ديمقراطيا.

The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2021

وبرر الجنرالات الاستيلاء على السلطة بزعم حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تزعمه سو كي بأغلبية ساحقة.