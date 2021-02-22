إيران تكشف حقيقة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الأحد، حقيقة إجراء مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقال زاده، "لا صحة لخبر المفاوضات بالصورة التي أعلن عنها". مضيفا، "لم تجر لأي مفاوضات مباشرة بين الجانبين".

وأشار إلى أن من أولويات بلاده قضية الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة،

تم استلام رسائل من الحكومة الأمريكية الجديدة عن طريق السفارة السويسرية بصفتها الراعية للمصالح الأمريكية وبعض وزراء خارجية الدول الأخرى للإعلان عن الاستعداد لمتابعة هذه القضية، وفقا لوكالة أرنا.

وأكد خطيب زاده، أن سياسة بلاده هي العمل على الإفراج عن السجناء في الولايات المتحدة. مضيفا، "نحن على استعداد لهذه القضية.. ولم تكن لنا أي مفاوضات معها".

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنين من البلد الآخر، قبل أن يدعوان إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي كورونا.