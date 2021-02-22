قرار صارم من إدارة الطيران الأمريكية تجاه بوينغ بعد احتراق محرك طائرة 777

اتخذت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم الأحد، قرارا صارما بإجراء عمليات تفتيش إضافية على بعض طائرات الركاب بوينغ 777.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تعرض رحلة لطائرة بوينغ من طراز 777 لعطل في محرك إحدى الطائرات واحتراقه، ولكن هبطت الطائرة بسلام دون وقوع إصابات.

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، ستيف ديكسون، في بيان إن "التوجيه يغطي طائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز PW4000K، مضيفا أن ذلك "سيعني على الأرجح أن بعض الطائرات ستخرج من الخدمة".

بوينغ توقف رحلات طائرات 777

قالت شركة بوينغ إنها "توصي شركات الطيران بوقف رحلات 777 بعد حادث شركة الطيران المتحدة يوم السبت".

وأكدت بوينغ أنها توصي بتعليق رحلات ما يقارب 128 طائرة منها 69 في الخدمة، و59 في التخزين والتي تعمل بمحركات معينة من طراز PW4000K.

وبينت صور نشرت عبر الإنترنت دخاناً ينبعث من محرك إحدى الطائرات من نوع بوينغ 777، التابعة لشركة الطيران المتحدة السبت، وفي مقطع فيديو يبدو أنه التقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

وهذه الحادثة ليست الأولى لطائرات بوينغ، التي لاحقتها كثير من الفضائح منذ 2018.