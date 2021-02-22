وعد بـ100مليون لقاح في 100 يوم... هل اقترب بايدن من الوفاء

يبدو أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يحقق وعده بتوزيع 100 مليون جرعة لقاح خلال 100 يوم، بل وقد يتجاوزه بتوفير اللقاح لكافة البالغين في الولايات المتحدة بحلول الصيف.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الأمريكية" أوسوشيتد برس"، أمس الأحد، تم توزيع أكثر من 75 مليون جرعة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر"منذ حصولهما على الموافقة للاستخدام الطارئ، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم حقن 63 مليون شخص بها، أي 13 في المئة. حوالي 45 مليون جرعة تم حقنها منذ تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الماضي.

وأضاف التقرير أن عمليات التوزيع للقاحين المضادين لكوفيد-19 (موديرنا وفايزر) ساهمت برفع عدد الحاصلين على الجرعات الضرورية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورغم الظروف الجوية التي شهدتها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، والتي تسببت في تعطيل وصول 6 ملايين جرعة، إلا أن البلاد اقتربت من الوصول إلى رقم قياسي في إنتاج اللقاحات.

وتابع تقرير الوكالة أن سرعة توزيع اللقاحات سترتفع بشكل هائل، مع توقعات بحصول لقاح "جونسون أند جونسون" على موافقة قريبا، فخلال خمسة أسابيع ونصف من المتوقع أن يتم توزيع 145 مليون جرعة، ومن المتوقع أن تضاف إليها 200 مليون جرعة بنهاية مايو/آيار، و200 مليون جرعة بنهاية يوليو/تموز.

وفي الثامن من ديسمبر الماضي، أي قبل تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه تعهد بإطلاق حملة واسعة لتحقيق تعهده بتوزيع 100 مليون لقاح في 100 يوم، ومع يوم التنصيب بدأت الإدارة الجديدة تقترب من تحقيق هذا الهدف.