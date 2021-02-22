"أمي انهضي".. طفلتان تبكيان أمهما الملقاة على الأرض بعد تفجير كابول... فيديو

وحاول المصور تهدئة الطفلتين، وقام بفحص الأم وتبين أنها على قيد الحياة لكنها فاقدة للوعي، وسرعان ما انتشر الفيديو وتداوله الأفغان عبر وسم "أمي انهضي".
خدایا به حق امام جواد که درود تو بر او، پدران و فرزندان مطهرش باشد، بر نسل انسان رحم کن که ما ظالم بودیم ، اما تو که رحیم و تواب و فتاحی امید داریم، بر ما رحم کن و توبهی ما رو بپذیر و فتح بابی کن.— Khomeini’s son 🚩 (@ki_arash_HG) February 21, 2021
صاحبمون رو برگردون به حق زینب(س).#مادر_بلند_شو 💔
pic.twitter.com/8FIJckvEa6
وأكدت الشرطة الأفغانية إن الطفلتين عولجتا من إصابات طفيفة نتيجة التفجير، لكن إصابة الأم بالغة، بحسب المصادر.
وقتل شخصان على الأقل وجرح خمسة في التفجيرات التي يبدو أنها كانت تستهدف قوات أمنية في العاصمة الأفغانية.
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