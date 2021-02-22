"أمي انهضي".. طفلتان تبكيان أمهما الملقاة على الأرض بعد تفجير كابول... فيديو

انتشر مقطع فيديو لطفلتين تبكيان على أمهما الملقاة على الأرض، عقب تفجيرات كابول يوم أمس الأحد، مما تسبب بصدمة وضجة في أفغانستان.

وحاول المصور تهدئة الطفلتين، وقام بفحص الأم وتبين أنها على قيد الحياة لكنها فاقدة للوعي، وسرعان ما انتشر الفيديو وتداوله الأفغان عبر وسم "أمي انهضي".

خدایا به حق امام جواد که درود تو بر او، پدران و فرزندان مطهرش باشد، بر نسل انسان رحم کن که ما ظالم بودیم ، اما تو که رحیم و تواب و فتاحی امید داریم، بر ما رحم کن و توبه‌ی ما رو بپذیر و فتح بابی کن.

صاحب‌مون رو برگردون به حق زینب(س).#مادر_بلند_شو 💔



pic.twitter.com/8FIJckvEa6 — Khomeini’s son ‌🚩 (@ki_arash_HG) February 21, 2021

وأكدت الشرطة الأفغانية إن الطفلتين عولجتا من إصابات طفيفة نتيجة التفجير، لكن إصابة الأم بالغة، بحسب المصادر.

وقتل شخصان على الأقل وجرح خمسة في التفجيرات التي يبدو أنها كانت تستهدف قوات أمنية في العاصمة الأفغانية.