بلينكن: لن تستطيع أي دولة مواجهة مشكلة عالمية بمفردها

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إنه لن تستطيع أي دولة أن تواجه بمفردها مشكلة واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجه العالم.

وأضاف بلينكن: "ليس هناك مشكلة واحدة من المشاكل التي نواجهها سواء كانت تغير المناخ، أو انتشار الأسلحة الخطيرة، أو انتشار وباء خطير، يمكن حلها بالكامل من قبل دولة بمفردها".

RT @StateDept: وزير الخارجية، أنتوني بلينكن: لن تستطيع أي دولة أن تواجه بمفردها مشكلة واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجه العالم. pic.twitter.com/MH8EYRoBjv — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 22, 2021

​وأضاف: "نحتاج إلى حشد الشركاء، وحشد التعاون، لتذليل المصاعب"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر.

عاودت الولايات المتحدة مؤخرا الانضمام رسميًا إلى اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة أصبحت مجددًا طرفا اليوم بشكل رسمي"، واصفًا اتفاقية باريس بأنها "إطار غير مسبوق للعمل العالمي".

أوضح أن "دبلوماسية التغيّر المناخي والعلوم لن تكون بعد الآن "إضافات" إلى نقاشات السياسة الخارجية. التصدي للتهديدات الحقيقية الناجمة عن تغير المناخ والإصغاء إلى علمائنا هما في صميم أولويات سياساتنا الداخلية والخارجية".