الخارجية الإيرانية: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي تطبيق لقرار "الشورى الإسلامي"

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيبة إن ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي.

وأوضح أن قرار المجلس كان إيقاف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، لافتا إلى أن المراقبة الضرورية خلال الأشهر الثلاث القادمة ستكون في إطار اتفاقية الضمانات.

تصريحات زاده جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الإثنين.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها ستقوم بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأكد زاده على أنه "يجب على ​الولايات المتحدة​ أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1".

وعن المقترح الأوروبي بمشاركة واشنطن في اجتماع بشان الاتفاق النووي، أشار إلى أن الخارجية تقوم بدراسة هذا الاقتراح.

وكان مندوب إيران لدى ​الأمم المتحدة​ كاظم غريب عبادي، أكد في وقت سابق أن "إيران أجرت محادثات مثمرة قائمة على الاحترام المتبادل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت تقول ​السلطات الإيرانية​ إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران أولاً إذا ما أرادت الحديث عن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس بأن بلاده على استعداد للتجاوب إذا ما أظهرت إيران التزاما بتعهداتها.