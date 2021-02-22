وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز ماخسرته البلاد في 3 حروب

تجاوزعدد وفيات مرضى فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية، خسائر البلاد في ثلاثة حروب.

فقد حصد الفيروس عددا تجاوز ما خسرته البلاد من أرواح بشرية في حرب فيتنام والحربين العالميتين الأولى والثانية.

ووفقا لإدارة شؤون المحاربين القدامى، لقي 392.3 ألف أمريكي مصرعهم نتيجة ثلاث حروب، بينما أصبح أكثر من 498 ألف شخص ضحايا كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، تبين أن الولايات المتحدة هي الأكثر عرضة للوباء، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 28.1 مليون شخص.

وسجلت الزيادة اليومية القصوى للحالات في 2 يناير/ كانون الثاني، ثم تم تحديد ما يقرب من 300 ألف مصاب.

تشمل البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بسبب الفيروس، البرازيل (246.5 ألف مريض) والمكسيك (179.7 ألف)، وفي روسيا، تسبب فيروس كورونا في وفاة 82.2 ألف شخص.