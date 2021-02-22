الجيش الإسرائيلي: أحبطنا نشاطا بحريا قبالة غزة كان من الممكن أن يهدد السفن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه أحبط "نشاطا بحريا" قبالة سواحل غزة شكل تهديدا محتملا للسفن.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت قوة بحرية تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم نشاطا بحريا شكل تهديدا محتملا لسفن سلاح البحرية".

وأضاف "رصد مقاتلو الجيش النشاط وقاموا بإحباطه".

وختم الجيش بيانه المقتضب بالقول "سيواصل الجيش الإسرائيلي وسيعمل على التصدي للتهديدات التي تشكل خطرا في المجال البحري".

כוח ימי של צה״ל זיהה מוקדם יותר הבוקר פעילות ימית שהיוותה איום פוטנציאלי לכלי שיט של חיל הים.

לוחמי צה״ל זיהו את הפעילות וסיכלו אותה.

צה״ל ימשיך ויפעל כנגד איומים מסכנים במרחב הימי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 22, 2021

من جانبها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري أن زورق تمشيط إسرائيلي من نوع "دفورا" رصد قطعة بحرية فلسطينية اقتربت منه بشكل يثير الريبة أمام مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفتح مقاتلوه النار تجاهها.

وأضافت "لم يسفر الحادث عن مصابين على الأغلب".