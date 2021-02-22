البرلمان الألماني: الحصار المائي لشبه جزيرة القرم أسلوب من العصور الوسطى

أكد البرلماني الألماني فالديمار غيردت، عضو اللجنة الدولية في "البوندستاغ" على أهمية النظر في مسألة الحصار المائي لشبه جزيرة القرم الذي فرضته أوكرانيا للتحقق مما إذا كانت كييف قد انتهكت القانون الدولي.

وقال غيردت لوكالة "سبوتنيك": "قطع إمدادات المياه العذبة عن الإقليم هو أسلوب من أساليب الحصار في العصور الوسطى. سأثير هذه المسألة في البوندستاغ للنظر فيها في لجنة حقوق الإنسان. ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الدولي، وعلى أساسه يتم اتخاذ قرارات بقطع المياه، وخاصة من قبل أوكرانيا حيث تستثمر ألمانيا ملايين اليورو في تطوير العمليات الديمقراطية".

وأعرب النائب عن استغربه من أن "المجتمع الغربي الديمقراطي المتسامح" ما زال صامتا بشأن قضية حصار المياه على المنطقة.

وقال :"إذا أزلنا السياق السياسي وتخيلنا المنطق الأوكراني. يقولون: هذه هي شبه جزيرة القرم لدينا، هؤلاء هم شعبنا، نحن نحبهم كثيرًا ونريد إعادتهم ولذلك نقطع مياه الشرب. هذا هو نهج غير إنساني".

في وقت سابق، قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إنه سيطلب من مكتب المدعي العام فتح قضية جنائية ضد منظمي حصار المياه بتهمة محاولة الإبادة الجماعية لسكان شبه جزيرة القرم.

الجدير بالذكر أن أوكرانيا كانت تقدم ما يصل إلى 85 في المائة من احتياجات المياه العذبة لشبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم الممتدة من نهر دنيبر، بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، توقف إمدادات المياه عبر القناة إلى الجمهورية تمامًا.