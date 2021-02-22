قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، إن شعب بورما "ميانمار" يعبر عن رأيه، مؤكدا أن العالم يراقب التطورات.

وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 8 أشخاص، جميعهم جنرالات في جيش ميانمار، و3 كيانات عسكرية أخرى، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر.

RT @StateDept: الرئيس جو بايدن: "شعب بورما يعبر عن رأيه. والعالم يراقب." pic.twitter.com/G6WNqaElmx — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 22, 2021

​وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا، فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص و3 كيانات في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري.

وقال بايدن في وقت سابق: "صادقت على أمر تنفيذي بعقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار ومصالحهم التجارية وأفراد عائلاتهم"، مضيفًا "سنمنع قادة الانقلاب من الوصول إلى مليار دولار من تمويلات حكومة ميانمار الموجودة لدى الولايات المتحدة".

كما دعا الجيش في ميانمار إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استحوذ عليها عبر الانقلاب على الحكومة.

ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية.