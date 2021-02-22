بعد الحادث الوشيك... شركات طيران توقف العشرات من طائرات "بوينغ 777"

أوقفت شركات الطيران في أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الاثنين، العشرات من طائراتها من طراز "بوينغ 777"، بعد أن تعرضت إحدى الطائرات التي تنتمي لهذا النوع لعطل في المحرك، يوم السبت، مما أدى إلى سقوط بعضا من حطامها فوق مدينة دنفر الأمريكية.

وتستخدم الخطوط الجوية المتحدة في أمريكا والخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية وخطوط "أول نيبون" الجوية والخطوط الجوية اليابانية طائرات "بوينغ 777"، التي تتميز بمحركات "برات أند ويتني 4000"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت الخطوط الجوية المتحدة، أمس الأحد، أنها ستسحب 24 طائرة على الفور من الطيران "بدافع من الحذر الشديد".

وأوضحت الشركة إن إجرائها طوعيا ومؤقتا، ويجب أن يعطل "عددا صغيرا من عملائها"، بحسب قولها.

فيما قالت وزارة النقل اليابانية إنها أمرت شركة خطوط "أول نيبون" والخطوط الجوية اليابانية بإيقاف الطائرات من استخدام تلك السلسلة من المحركات، وهذا يشمل 19 طائرة "بوينغ 777" في جميع خطوط نيبون الجوية و13 في الخطوط الجوية اليابانية التي لديها محركات "برات آند ويتني 4000".

بينما قالت خطوط آسيانا الجوية الكورية الجنوبية، التي تمتلك 9 طائرات "بوينغ 777" إنها ستتوقف عن استخدامها أيضا، كذلك أعلنت الخطوط الجوية الكورية، اليوم الاثنين، عن امتناعها عن اتخاذ أي قرار لحين إصدار وزارة النقل في البلاد توجيهات.

وتأتي كل هذه الإجراءات السابقة بعد فشل محرك متصل بطائرة "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية المتحدة، يوم السبت، بعد دقائق فقط من إقلاع الرحلة المتجهة إلى هونولولو من مطار دنفر الدولي، وعند عودة الرحلة التي تحمل رقم "يونايتد 328" إلى المطار، أسقطت المزيد من حطام المحرك عبر أسطح المنازل وفي الساحات.

وبينت صور نشرت عبر الإنترنت دخانا ينبعث من محرك إحدى الطائرات من نوع "بوينغ 777"، التابعة لشركة الطيران المتحدة السبت، وفي مقطع فيديو يبدو أنه التقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

وبحسب مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، فقد أظهر الفحص الأولي للراحلة أن المحرك "برات أند ويتني 4077" يتضمن شفرتين مكسورتين من المروحة، بينما تعرضت بقية الشفرات لأضرار "في الأطراف والحواف الأمامية.

وقالت كل من شركتي "بوينغ" ومحركات "برات أند ويتني" إنهما تتعاونان مع التحقيق الأمريكي في حادثة مطار دنفر.

وقالت شركة "بوينغ"، اليوم الاثنين، إنها "توصي شركات الطيران بوقف رحلات 777 بعد حادث شركة الطيران المتحدة يوم السبت.

وأكدت بوينغ أنها توصي بتعليق رحلات ما يقارب 128 طائرة منها 69 في الخدمة، و59 في التخزين والتي تعمل بمحركات معينة من طراز "بريت أند ويتني 4000".