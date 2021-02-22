بلينكن: نسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى "لإطالة وتعزيز" الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

جنيف- سبوتنيك. وأضاف بلينكن: "أمريكا تسعى كذلك للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للصواريخ البالستية".

كما أكد بلينكن أنه على إيران أن تفي باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبجميع التزاماتها الدولية.

وكانت مصادر أكدت أن أمريكا تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الإلتزام الكامل لكسب الوقت.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في 8 فبراير/ شباط الجاري، أنه إذا امتثلت إيران بالكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تحكم برنامج طهران النووي (الاتفاق النووي)، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وأضافت بساكي للصحفيين، أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاق أكبر يعالج مجالات أخرى مثيرة للقلق أيضا، متابعة: "سيتم ذلك بالطبع مع شركائنا في مجموعة 5+1 كما حدث عندما كنا نضع خطة العمل الشاملة المشتركة معا في المقام الأول".