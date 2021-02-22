جونسون: لا توجد طريقة للقضاء على "كوفيد 19" ويجب التعايش معه مثل الإنفلونزا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه لا توجد طريقة موثوق بها للقضاء على "كوفيد 19" من العالم، مطالبا المواطنين بالتعايش مع الفيروس كما هو الحال مع الإنفلونزا.

وجاء على لسان جونسون في إفادة للبرلمان حول خطة رفع القيود: "لا يوجد طريق موثوق به إلى بريطانيا خالية من كوفيد، أو في الواقع عالم خال منه. ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع القيود التي تضعف اقتصادنا، ورفاهيتنا الجسدية والعقلية، وفرص حياة أطفالنا".

وأضاف: "هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تكون خارطة الطريق هذه حذرة ولكن لا رجعة فيها أيضا. نحن نبدأ ما آمل وأعتقد أنه طريق باتجاه واحد إلى الحرية"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة للتباعد الاجتماعي واستخدام أغطية الوجه، مضيفا في الوقت ذاته:

علينا أن نتعلم العيش في وجود كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا.

وأشار إلى أن الحكومة ستجري أربع مراجعات، إحداها ستقيم المدة التي تحتاجها البلاد للحفاظ على التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه، وستوفر إرشادات بشأن العمل من المنزل، والتي ينبغي أن تستمر حيثما أمكن وحتى تكتمل هذه المراجعة.

سيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف الإغلاق المرتبط بالوباء، والتي من المقرر أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 21 يونيو/ حزيران.

وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل/ نيسان بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو. وحتى الآن أعطت الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص أي أكثر من ربع سكانها.