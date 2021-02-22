بوريل: الإعلان خلال أسبوع عن عقوبات أوروبية ضد روسيا على خلفية اعتقال نافالني

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه سيعلن خلال أسبوع عن عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتقالها للمعارض أليكسي نافالني.

أمستردام - سبوتنيك. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي: "وجهنا عقوبات ضد المسؤولين عن اعتقال نافالني، ونحن لأول مرة سنستخدم قانون الاتحاد الخاص بحقوق الإنسان، ولكن ربما تتطلب الإجراءات أسبوعا، وسيعلن عنها من المجلس".

وتابع: "تقييمنا هو أن روسيا تنحرف نحو دولة دكتاتورية ومستبدة، ولا تهتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبالعكس، هي تسعى نحو مواجهتنا ونحو الابتعاد".

وبحث الاتحاد الأوروبي، اليوم فرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني، وفقاً لمصادر مطلعة.

وعقد الاتحاد اجتماعا افتراضيا لوزراء خارجيته، في بروكسل، برئاسة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في الـ2 من شباط/ فبراير 2021، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر.