السلطات البريطانية تخطط لرفع جميع القيود بسبب كورونا بحلول يونيو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستبدأ برفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في 8 آذار / مارس.

ونقلت لشبكة "سكاي نيوز" عن جونسون قوله إنه اعتبارًا من 29 مارس، سيتم السماح للشركات المكونة من ستة أشخاص بالالتقاء في الشارع، وستتمكن المنشآت الرياضية الخارجية من بدء العمل.

— Sky News (@SkyNews) February 22, 2021

وأوضح جونسون أنه بحلول 21 حزيران/ يونيو، تتوقع السلطات إزالة جميع القيود المفروضة على الاتصالات الاجتماعية.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.13 مليون حالة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 120 ألفاً و810. وتعافى من المرض 11 ألفاً و311 من المصابين حتى الآن.