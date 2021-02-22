خامنئي يوضح موقفه من امتلاك إيران "قنبلة نووية"

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الإثنين، إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، والذي وصفه بأنه "يتعارض مع المبادئ الإسلامية".

موسكو- سبوتنيك. وذكر خامنئي في تصريح أورده موقعه الإلكتروني: "نحن لا نسعى للأسلحة النووية. هذا مبني على أسس وأوامر إسلامية تحظر الأسلحة التي تستخدم لقتل الناس العاديين. إن الولايات المتحدة هي التي تقتل 220 ألف شخص بالأسلحة النووية".

وانتقد المرشد الأعلى، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لاستخدامها "خطاب متغطرس وظالم" بعد أن اتهموا طهران بالاستهانة بالتزاماتها من خلال تكثيف تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي: "إنهم لا يذكرون أنهم لم يفوا بالتزاماتهم قط".

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بأعلى من الحدود التي وضعها الاتفاق النووي لعام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران. انتقدت إيران أوروبا لفشلها في حمايتها من تأثير القيود الأمريكية.

وقال خامنئي، في وقت سابق اليوم، إن بلاده مصممة على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجاتها، وبالتالي لن يكون حد التخصيب الإيراني 20%، وستتخذ إجراءات حيثما كان ذلك ضروريا، وقد يصل حد التخصيب إلى 60%.

وأكد المرشد الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص القضية النووية، وستمضي قدما بما يتوافق مع مصالح واحتياجات البلاد، حسب الاقتضاء، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المائة".